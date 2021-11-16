В Коми ведется проверка по факту ДТП с погибшим

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура Коми ведет проверку по факту ДТП в Прилузском районе, в результате чего погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, авария произошла 15 ноября на 627-м километре трассы Чебоксары-Сыктывкар. Пьяный 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-21101 не заметил переходящего дорогу пешехода и влетел в него. От удара мужчину откинуло на встречку, где его переехал 32-летний водитель МАЗ. Пешеход умер от тяжелых травм до приезда медиков.

В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла в районе села Вухтым. В ведомстве пообещали дать оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также административного законодательства. В прокуратуре заверили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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