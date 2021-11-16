Ангиомикрохирурги из Санкт-Петербурга удалили опухоль двухлетней пациентке из Коми

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского университета Фото: Архив "КП"

Двухлетняя девочка из Сосногорского района Коми, наконец, сможет жить без боли. У малышки было большое образование на ноге, которое кровоточило, ныло и не давало нормально развиваться - девочка не могла ползать на коленях. Но благодаря микрохирургами из Санкт-Петербургского педиатрического университета жизнь ребенка качественно изменится.

- Наш университет является крупнейшим научно-исследовательским и клиническим центром с самой высокой компетенцией по решению сложнейших задач в лечении детей, - подчеркнул ректор университета Дмитрий Иванов. По его словам, стены университета часто встречают юных пациентов из нашего региона.

Врачи пообщела девочке, что та будет дальше жить без болезненного образования, о наросте в будущем будет напоминать лишь крошечный шрам в виде царапинки.

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