За сутки в Сыктывкаре 100 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 16 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 164 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 71 119 пациентов. За сутки в Коми зафиксировали 375 новых случаев заболевания коронавирусом, а за все время – 85 211.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 100 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 82 человека, а в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе – по 29. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 542 человека. За последние сутки снято с учета сняли 1446 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались 22 пациента, а за все время - 2 124. На сегодняшний день в Коми 327 893 человек сделали прививку от коронавируса. Уточняется, что речь идет о привитых первым компонентом.

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