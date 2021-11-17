В Сыктывкаре фура ушла в кювет, чтобы не протаранить легковушку

Фото: архив КП

Во вторник, 16 ноября, на объездной Сыктывкара фура ушла в кювет, чтобы не врезаться в легковушку. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.40. Водитель Mercedes с полуприцепом ехал по сыктывкарской объездной со стороны Дырноса в сторону Эжвы. На 23-м километре он заметил в зеркало заднего вида, что прицеп понесло на встречную полосу. В это время навстречу грузовику ехал Volkswagen Passat. Для того, чтобы избежать столкновения прицепа и легковушки, водитель фуры принял незамедлительное решение принять вправо, на обочину. После этого тяжелую машину снесло в кювет. В результате столкновения не удалось избежать, но, к счастью, никто не пострадал.

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