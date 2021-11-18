Мошенники украли у жительницы Коми 55 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Усинска 1959 года рождения 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и пообещал начислить бонусы по программе «Спасибо». Однако вместо этого злоумышленник украл 55 тысяч рублей. Деньги перевели на неизвестные счета. Это случилось из-за того, что жительница Усинска продиктовала коды, полученные в смс-сообщениях. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О таких аферах женщину предупреждали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми женщина взял в кредит миллион рублей и отдала «сотруднику ЦБ»