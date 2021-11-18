В Сыктывкаре 76-летняя женщина украла Iphone

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В Сыктывкаре местную жительницу 1945 года рождения подозревают в краже Iphone 11. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась девушка 1993 года рождения. Сыктывкарка рассказала, что в магазине у нее украли телефон. Полицейские начали искать злоумышленницу. Подозреваемой оказалась ранее не судимая местная жительница, 1945 года рождения. Вскоре женщину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о краже. Получены признательные показания, похищенное изъято. Сыктывкарка находится подписка о невыезде.

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