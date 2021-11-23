Тело утонувшего в Коми 27-летнего отца двоих детей могло унести течением

Фото из личного архива Павла Е.

В Коми продолжаются поиски 27-летнего Павла Е., утонувшего на реке Печора. Мужчина вечером направлялся домой на снегоходе, но провалился под лёд. Его тело не могут найти уже неделю.

Как сообщает издание «Комиинформ», сейчас поиск ведется с помощью телеуправляемого подводного аппарата и водолазного снаряжения. По словам специалистов, скорее всего, тело унесло течением реки - дальше от полыньи, где предположительно утонул Павел. Отметим, в том месте глубина достигает двух метров, течение - среднее, а размер полыньи составляет 300 метров в длину и около 15 метров в ширину. Расстояние от берега - 10-20 метров.

Ранее стало известно, что снегоход, на котором передвигался молодой человек, вытащили из реки.

Смерть Павла стало потрясение для его жены Дины. Девушка осталась одна с двумя детьми: 3-летним сыном и 2-месячной дочкой. Сотни людей оставляют слова поддержки и соболезнования семье Павла. Они надеются, что скоро его тело найдут, чтобы близкие могли с ним попрощаться.

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