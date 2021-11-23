В Коми осудили директора колледжа, по вине которого погиб 12-летний мальчик

В Воркуте вынесен приговор по уголовному делу о гибели подростка в трансформаторной подстанции Фото: Архив "КП"

В Воркуте вынесен приговор врио директора горно-экономического колледжа. Его признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, в мае прошлого года 12-летний мальчик пробрался на электроподстанцию за зданием учебного заведения. Подросток погиб на месте от удара током. Его друг, с которым он был в этот день, остался жив.

По данным республиканской прокуратуры, и.о. директор достоверно знал, что на дверях будки отсутствовал замок и предупреждающие об опасности знаки, а по периметру подстанции не имелось ограждения.

- Мер по устранению данных нарушений руководитель не предпринимал, не был заключен договор со специализированной лицензированной организацией на обслуживание объекта, - сообщили в ведомстве.

Вину в инкриминируемом деянии и.о. директора колледжа не признал, настаивая, что ответственность за произошедшее должна нести энергоснабжающая компания.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также на 2 года лишил его права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

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