Вакцинированный житель Коми, умерший от COVID-19, имел хронические заболевания

В Коми среди умерших от коронавируса был только один вакцинированный
Фото: архив "КП"
В Коми зафиксирован еще один летальный случай среди вакцинированных пациентов. Как рассказал глава республики Владимир Уйба, от коронавируса умер пожилой мужчина, который имел серьезные сопутствующие заболевания.
- Ему было 80 лет. У него также был диагностирован, кроме ковида, большой набор хронических заболеваний, - сообщил руководитель региона.
За последние сутки число жертв увеличилось на 25 человек, лишь один из них был привит.
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