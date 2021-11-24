Ухта догоняет Сыктывкар по количеству зараженных ковидом за сутки

В Коми назвали пятерку лидеров среди районов по суточной заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 24 ноября, зарегистрировано 342 новых фактов заражения коронавирусом. Из них почти сто случаев приходится на Сыктывкар.

Согласно данным, предоставленным в региональном Роспотребнадзоре, в столице Коми за последние 24 часа было лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания ковидом, что делает Сыктывкар лидером в рейтинге самых зараженных городов республики.

Следом идет Ухта, где с каждым днем заболевших становится все больше. За минувшие сутки там было диагностировано 75 фактов заболевания. Тройку лидеров замыкает Воркута с 27 зараженными.

В пятерку также попали Усинск (+25 зараженных) и Сосногорский район (+24 инфицированных за сутки).

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 88 080 случаев заболевания COVID-19.

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