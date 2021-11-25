В Коми больше не будет Конституционного суда

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Накануне депутаты Коми упразднили Конституционный суд республики. Теперь его обязанности будет выполнять специальная рабочая группа в Госсовете региона.

Также парламентарии приняли решение исключить суд из числа субъектов права законодательной инициативы, поскольку существовать этот орган уже не будет. Заместитель спикера Госсовета Коми Владимир Косов отметил, что такие меры были приняты в целях экономии и более разумного расходования средств бюджета.

Дело в том, что ранее, с момента своего создания, Конституционный суд выполнял много работы, а сейчас уже рассматривает около 7 дел в год. При этом на поддержку работы суда уходит 20 млн рублей в год. Напомним, упразднение региональных Конституционных судов связано с соответствующей федеральной инициативой, принятой в конце прошлого года.

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