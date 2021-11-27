В Воркуте пожарные спасли восемь человек из горящего дома

Фото: МЧС по Коми.

Пожарные как ангелы-хранители многих спасенных ими людей. К примеру, в Воркуте из пылающего дома огнеборцы буквально вытащили из горящего дома восемь человек. Подробности рассказывает МЧС по Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, в пожарной части Воркуты прозвучал сигнал: загорелась квартира в многоквартирном жилом доме по улице Пирогова.

Пожарные примчались мгновенно. к их приезду из дома уже успели выбежать девять человек. Но в доме все еще оставались люди.

Спасатели вызволили из задымленных помещений четверых горожан. Еще четверо были спасены при помощи выдвижной трехколенной лестницы.

Скоро пламя было потушено, пострадавших нет. Уточняется, что в результате возгорания повреждена квартира на площади 6 м2. Причина пожара устанавливается.

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