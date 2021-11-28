Житель Коми взял в кредит 1,5 миллиона рублей и перевел мошенникам

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Житель Усинска 1970 года рождения взял в кредит около 1,5 миллиона рублей и перевел мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники заявили, что на мужчину оформили несанкционированный кредит. После этого злоумышленники посоветовали жителю Усинска предотвратить незаконные операции. Мужчину убедили взять реальный займ и перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер так и сделал. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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