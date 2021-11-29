«Родители места себе не находят»: в Сыктывкаре уже месяц ищут 20-летнюю Татьяну Рицкую

Фото: соцсети

Родственники и близкие распространяют в соцсетях информацию о 20-летней девушке из Сыктывкара, которая пропала еще 3 ноября. Ее зовут Татьяна Рицкая, и именно в этот день она в последний раз вышла на связь с родными.

Близкие семье люди сочувствуют родителям девушке, которые вот уже почти месяц страдают от неизвестности. Точные обстоятельства исчезновения их дочери неизвестны, однако предполагается, что она могла сбежать из дома со своим возлюбленным. Поскольку прошло уже достаточно много времени, родственники думают, что Татьяна может быть уже не в Коми.

Особых примет у девушки нет, она среднего телосложения и роста около 163 см. Если вы видели Татьяну или знаете что-либо о том, где она может быть, можете связаться с Кариной по номеру 8-908-718-69-12 или Валерией по телефону 8-904-203-09-33.

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