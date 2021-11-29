В Коми спасли 30-летнего мужчину, чуть не погибшего на замерзшем озере

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В Коми на озере Вад едва не погиб 30-летний мужчина. Житель Сысольского района чуть не ушел под лед, когда передвигался на мотособаке.

Как сообщает издание «Комиинформ», инцидент произошел в субботу, 27 ноября. Мужчина провалился в воду и чудом выжил, а вот технику спасти не удалось.

Помощь спасателей ему не понадобилась: сельчанин выбрался на берег и отправился домой самостоятельно. На данный момент неизвестно, в каком физическом состоянии находится пострадавший.

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