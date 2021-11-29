В Коми умерли два младенца с симптомами COVID-19

В Коми два младенца скончались от осложнения короновирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрированы случаи летального исхода из-за коронавируса среди детей. Об этом сообщили врио министра здравоохранения республики Игорь Дягилев. По его словам, умершими являются дети до 1 года.

Глава ведомства подчеркнул, что смерть младенцев случилась из-за осложнений, которые вызвал вирус. Напомним, ранее «Комсомольская Правда» рассказывала о смерти 14-летней девочки из Сыктывкара, у которой был диагностирован ковид.

Дягилев также добавил, что причинами смерти среди младенцев в этом году являются отдельные состояния перинатального периода, генерализованные инфекции, внешние причины.

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