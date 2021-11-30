Семьи Коми освободили от НДФЛ при продаже жилья

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В России семьи с детьми освобождены от налога при продаже жилья. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В обновленном законе говорится, что семьи с двумя или более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади. В документе уточняется, что льгота будет действовать при соблюдении нескольких условий, с ними можно ознакомиться ниже.

Для освобождения от налога при продаже жилья должны совпадать пять условий:

- Налогоплательщик или супруг — родитель двух или более детей до 18 лет. Или до 24 лет — при очном обучении. Усыновленные дети тоже учитываются.

- Семья купила новую недвижимость в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года. По ДДУ в этот срок должна пройти полная оплата без учета доплаты за метры, при купле-продаже или мене нужно зарегистрировать право собственности. Покупателем может быть сам налогоплательщик или члены его семьи.

- Общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у проданного. При этом учитываются совокупные доли членов семьи.

- Кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей. Если ее нельзя установить, учитывается только площадь.

- На момент продажи налогоплательщику и членам семьи не принадлежит в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого.

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