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Общество1 декабря 2021 7:19

В Коми отказались вводить бумажные аналоги QR-кодов

Источник:kp.ru
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На оперштабе обсудили QR-коды для посещения мест массового скопления людей

На оперштабе обсудили QR-коды для посещения мест массового скопления людей

Фото: Архив "КП"

Стало известно решение оперативного штаба по вопросу введения бумажных справок о вакцинации с QR-кодами. Как рассказал глава Коми Владимир Уйба, вводить печатные аналоги в республике все же не будут.

Решение оперштаба руководитель региона объяснил тем, что такие справки легко подделать.

Поэтому, как и раньше, в места массового скопления людей теперь можно попасть лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, QR-кода и сертификата о вакцинации.

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