В Коми отказались вводить бумажные аналоги QR-кодов

На оперштабе обсудили QR-коды для посещения мест массового скопления людей Фото: Архив "КП"

Стало известно решение оперативного штаба по вопросу введения бумажных справок о вакцинации с QR-кодами. Как рассказал глава Коми Владимир Уйба, вводить печатные аналоги в республике все же не будут.

Решение оперштаба руководитель региона объяснил тем, что такие справки легко подделать.

Поэтому, как и раньше, в места массового скопления людей теперь можно попасть лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, QR-кода и сертификата о вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сроки обязательной вакцинации в Коми изменились