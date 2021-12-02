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Происшествия2 декабря 2021 6:00

Жительница Коми пыталась купить фототюль и лишилась 3 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Прилузского района почти 3 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина в интернет-магазине выбрала фототюль. На почте она заплатила за заказ почти 3 тысяч рублей. Спустя время жительнице Прилузья пришла посылка. Однако внутри она обнаружила одну обычную занавеску и гель для рук. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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