В Коми сокращают койки для ковид-пациентов

В республике начали сокращать число ковидных коек Фото: Архив "КП"

В Коми сократили количество ковид-коек. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. Решение это продиктовано снижением числа зараженных.

Так, мест для инфицированных коронавирусом осталось 2 270. Из них заняты 1 416, уточнил руководитель региона. По его словам, сокращение коек произошло в Ухте (-100 мест), в Инте (-20), в Воркуте, Усть-Вымском и Княжпогостском районах мест уменьшилось на 10.

Также Владимир Уйба добавил, что в госпитале ветеранов сократили 40 коек, так медучреждение сможет быстрее работать по своему назначению.

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