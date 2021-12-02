Kimberly-Clark в России: 25 лет с заботой о будущем

В Ступино выпускается продукция Huggies и Kotex

На протяжении 25 лет Kimberly-Сlark активно работает в России, инвестируя в развитие производства, сотрудников, клиентов и общества. Важнейшую роль в развитии регионального бизнеса компании сыграл запуск в 2010 году собственного завода в городе Ступино под Москвой.

Он позволил создать сотни рабочих мест, эффективно освоил территорию в 46 га, имеет на сегодня 7 производственных линий и признан системообразующим предприятием Московской области. В создание и расширение завода с 2009 по 2019 годы было инвестировано порядка 320 млн долларов США, а общий объем инвестиций в экономику России за весь период существования компании составил около 400 млн долларов США. В Ступино выпускается продукция Huggies и Kotex.

- Мы неизменно стремимся быть надежным и прогрессивным работодателем и лидирующим производителем действительно необходимых для людей продуктов, акцентирующим внимание на социальной и экологической повестке. Сегодня мы инвестируем в развитие продукта и в нашего клиента, закладывая фундамент для дальнейшего роста и успеха компании в России и Восточной Европе, - Дмитрий Гузун, вице-президент и управляющий директор по странам Центральной и Восточной Европы Kimberly-Сlark.