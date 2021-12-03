В Коми гимназию искусств закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ

Фото: Гимназия искусств при Главе Коми.

С завтрашнего дня Гимназия искусств при главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова уходит на карантин. Незапланированные каникулы школьников продлятся до 11 декабря, сообщили "КП-Коми" родители учащихся образовательного учреждения.

Как уточняет руководство гимназии, школьники переходят на дистанционное обучение, то есть на карантине им придется выполнять домашние задания в полном объеме. Это не радует многих родителей, так как большинство детей действительно "лежат пластом" и несколько дней мучаются высокой температурой и сильным кашлем.

Ранее, пару дней назад, на дистанционку отправили самых болеющих гимназистов - ими оказались учащиеся 7, 8, 9 классов, на больничном оказались свыше 30-40% старшеклассников.

Уже сегодня количество "карантинных" классов увеличилось до семи. Поэтому руководством гимназии искусств и было принято решение о переводе воспитанников на заочное обучение в ближайшую неделю.

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