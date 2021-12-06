В Сыктывкаре за выходные вывезли 7,5 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу и воскресенье, 4 и 5 декабря, в Сыктывкаре вывезли в общей сложности 7,5 тысячи кубических метров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу убрали и вывезли снег с улиц Колхозной (от Советской до Южной), Пушкина (от Кирова до Западной), Ленина (от Свободы до Пушкина и обратно до Бабушкина) и с Западной. Грейдер и трактор убирали снег на центральных улицах города и Лесозавода, в местечке Заречье, микрорайоне Орбита, в поселках Выльтыдор и Верхняя Максакова. Кроме того, в Сыктывкаре подметали тротуары. Всего за 4 декабря вывезли 3487 кубометров снега.

На следующий день вывезли снег с улиц Тентюковской (от Кутузова до Петрозаводской), Энгельса, Интернациональной (от Красных Партизан до Куратова), а также с Энгельса, Кирова и Савина. Рабочие убрали снежные массы с тротуаров города, в частности, в историческом центре, на улицах с высоким пешеходным потоком, по улице Красных Партизан, в микрорайоне Орбита, Больничном городке и в Строителе. Ручная уборка мостков прошла по улице Корткеросская. Кроме того, в столице Коми регулярно расчисщали пешеходные переходы, автобусные остановки и лестницы. Кроме того, производилась уборка песко-соляной смесью. В тот день в общей сложности вывезли 4023 кубометра снега.

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