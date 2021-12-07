В Коми погиб оператор газораспределительной станции в Серегово

В Коми на газораспределительной станции Серегово произошёл смертельный случай Фото: Архив "КП"

В Коми произошёл смертельный случай на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики.

В надзорном органе уточнили, что во время работы погиб оператор газораспределительной станции в посёлке Серегово. Детали трагедии не раскрываются, однако в инспекции подчеркнули, что случай является несчастным.

По данному факту начато разбирательство. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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