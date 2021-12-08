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Происшествия8 декабря 2021 8:14

В Сыктывкаре на берегу реки обнаружен труп неизвестного мужчины

Источник:kp.ru
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В Сыктывкаре обнаружили мертвого мужчину

В Сыктывкаре обнаружили мертвого мужчину

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре обнаружен труп мужчины. Тело было найдено на берегу реки Вычегда в местечке Тентюковская Запань.

По данным издания «Комиинформ», труп неизвестного был переправлен спасателями с правого берега на левый по просьбе полицейских.

Сейчас по данному факту начата проверка. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства гибели мужчины.

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