В Сыктывкаре на берегу реки обнаружен труп неизвестного мужчины

В Сыктывкаре обнаружили мертвого мужчину
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре обнаружен труп мужчины. Тело было найдено на берегу реки Вычегда в местечке Тентюковская Запань.
По данным издания «Комиинформ», труп неизвестного был переправлен спасателями с правого берега на левый по просьбе полицейских.
Сейчас по данному факту начата проверка. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства гибели мужчины.
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