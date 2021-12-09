Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Сыктывкаре начал работать «МФЦ-мобиль» – специально оборудованный автобус ПАЗ для предоставления госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

В четверг, 9 декабря, «МФЦ-мобиль» принял своих первых посетителей в Краснозатонском. Мобильный офис оказывает все услуги, которые можно получить в обычном центре или офисе «Мои Документы», включая самые популярные. Речь, в частности, идет о выдаче бумажных QR-кодов, назначении соцвыплат и замене паспорта.

Внутри автобуса есть два рабочих места для экспертов, столько же мест для заявителей на обслуживании, три места для ожидания, оргтехника, место отдыха экспертов и три камеры наблюдения. Автобус был выпущен в этом году. Его специально переоборудовали на Павловском автобусном заводе. Это позволило использовать транспорт в качестве мобильного офиса МФЦ.

«МФЦ-мобиль» будет работать в Краснозатонском три дня в неделю. Кроме того, автобус будет обслуживать Корткеросский и Сыктывдинский районы.

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