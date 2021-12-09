Два угонщика КАМАЗа из Выльгорта получили срок

Фото: архив КП.

Два жителя села Выльгорт Сыктывдинского района Коми оказались на скамье подсудимых за угон КАМАЗа, будучи в нетрезвом состоянии. На днях злоумышленники выслушали приговор суда. Подробности сообщает республиканская прокуратура.

В августе этого года двое работников и их знакомая дама выпивали на базе ИП в местечке Захаровка села Выльгорт. Вдруг спиртное закончилось, надо ехать за «добавкой».

Что делать? Мужчины решили угнать грузовой автомобиль КАМАЗ, который принадлежит работодателю.

Поездка длилась недолго. Угонщиков задержали сотрудники ГИБДД в Сыктывкаре. Один получил 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, второй – 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Махинации с недвижимостью привели экс-полицейского из Сыктывкара в колонию (подробности)