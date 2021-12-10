В Коми 37-летняя женщина напала с ножом на соперника своего возлюбленного

Жительница Ухты признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Архив "КП"

В Ухте осудили 37-летнюю местную жительницу. Женщина обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как установил суд, ухтинка в марте этого года стала свидетельницей неприятного разговора по телефону между своим возлюбленным и неизвестным мужчиной на том конце провода. Ухтинцы намеревались встретиться и обсудить претензии с глазу на глаз. Женщина решила пойти с возлюбленным, прихватив с собой кухонный нож. Во время драки, произошедшей между мужчинами, обвиняемая нанесла 31-летнему сопернику сожителя удар ножом в живот. Помощь ухтинские возлюбленные не стали вызывать: в скорую позвонили посторонние люди.

— Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — заключили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

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