Приглашение сыктывкарского врача посетить «красные зоны» не принял ни один звездный антиваксер

Фото: vk.com/pressrkomi

Приглашение заведующего реанимационным отделением Коми республиканской клинической больницы Эдуарда Скворцова посетить «красные зоны» ковид-госпиталей осталось проигнорированным звездными антипрививочниками. По его словам, известные люди ссылаются в своих речах на сомнительных врачей, которых никто не знает в научном сообществе, вводя граждан в заблуждение в вопросах вакцинации от коронавируса и течения болезни.

— Почему в XXI веке, когда вся информация доступна в интернете, не выходя из дома, люди слушают телеведущих и актеров, которые в прайм-тайм рассказывают небылицы о ковиде и вакцинации. Они же ничего не понимают в этой области. В конференциях противников вакцинации участвуют люди, которых никто не знает в медицинском сообществе, — объяснил своё решение подписать открытое письмо Скворцов.

Врач отметил, что итогом распространяемой дизинформации становится увеличение количества больных ковидом, переносящих болезнь тяжело.

— Такие специалисты просто болтают, пока настоящие врачи в «красных зонах» спасают жизни тех, кто наслушался таких «специалистов» и отказался от вакцинации, — говорит медик.

Скворцов выразил мнение, что звёзды лишь зарабатывают деньги на поддержке теорий заговоров и человеческих жертвах.

Напомним, в конце ноября врачи 11 больниц из разных регионов адресовали свое обращение противникам вакцинации: политикам Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, музыкантам Юрию Лозе и Наталье Ветлицкой и актрисе Марии Шукшиной и ряду других известных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач Коми республиканской больницы пригласил звезд-антиваксеров в морг (подробности)