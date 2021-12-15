Жителей Сыктывкара начала радовать новогодняя светодиодная арка

Фото: администрация Уфы

Администрация Сыктывкара накануне вечером, 14 декабря, сообщила, что в городе установили новогодний арт-объект. Теперь все желающие могут полюбоваться светодиодной аркой.

Праздничный объект появился в сквере за Стефановской площадью рядом с часами. Арка выполнена в виде ледяной ветви с тепло-белыми яркими лампами. Жители и гости города теперь могут сфотографироваться на фоне арт-объекта и просто зарядиться праздничным настроением.

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