В Сосногорске изготавливали фиктивные ПЦР-тесты при помощи фотошопа

В МВД Коми сообщили подробности уголовного дела об использовании подложных документов. В Ухте был выявлен факт подделки документов о сдаче ПЦР-тестов в подрядной организации одной из нефтяных компаний. Как удалось выяснить полиции Ухты, поддельные бланки изготавливал решил замначальника отдела экономической безопасности строительной фирмы из Сосногорска. Для этого он использовал фотошоп.

Всего правоохранители обнаружили 63 поддельных бланка о сдаче ПЦР-тестов на работников. По информации телеканала «Юрган», фигурант уголовного дела подделал бланки, чтобы получить пропуски на территорию крупной нефтяной компании.

Обнаружить подделку удалось после того, как специалисты компании обратили внимание на странно оформленные ПЦР-тесты, которые им прислал для пропусков подрядчик. Фактически никто из работников анализы не сдавал.

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