Сбившая насмерть человека в Сыктывкаре Ирина Шеремет лишилась водительских прав

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Ирина Шеремет, обвиняемая в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лишилась водительского удостоверения. Такое решение принял мировой судья Октябрьского судебного участка Сыктывкара. Женщина осталась без прав на шесть месяцев.

Сейчас Ирина Шеремет находится в СИЗО. Несмотря на многочисленные просьбы стороны защиты, а также ходатайств прокурора о замене меры пресечения для женщины на домашний арест, суд оставил ее под стражей.

Ранее виновница смертельного ДТП полностью признала свою вину и заявила о готовности помочь всем пострадавшим.

Добавим, что по статье, которую ей инкриминируют, Шеремет грозит до 12 лет тюрьмы.

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