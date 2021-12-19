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Общество19 декабря 2021 13:42

Пять районов Коми дали наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки диагностировано всего 220 случаев заражения коронавирусом. Это самый маленький показатель за последнее время.

Согласно данным, предоставленным региональным Роспотребнадзором, пять муниципалитетов Коми дали наибольший прирост инфицированных. Так, первое место сохраняет за собой Сыктывкар. В столице республике лабораторно подтверждено 64 факта заболевания.

Второе место остается за Ухтой (+40). Третью строчку разделили между собой сразу три населенных пункта - в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе зарегистрировано по 15 новых пациентов с ковидом.

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