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Общество20 декабря 2021 4:45

В соцсетях появилось сообщение о волках под Сыктывкаром

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Коми опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что под столицей республики заметили волков. Соответствующая видеозапись появилась на странице «Злой сыктывкарец» Вконтакте. Автор сообщения отметил, что хищников якобы заметили в садовом товариществе.

– Под Сыктывкаром появились волки. Серых хищников записала камера наблюдения в садовом товариществе «Урожай» под Максаковкой», – передается в сообщении.

Комментаторы отнеслись к заявлению скептически, отметив, что животные повадками и внешностью больше похожи на крупных собак.

– Волки и рыскают по - иному, и хвосты не задирают, – пришли к выводу местные жители.

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