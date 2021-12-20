В соцсетях появилось сообщение о волках под Сыктывкаром

Фото: соцсети

Жители Коми опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что под столицей республики заметили волков. Соответствующая видеозапись появилась на странице «Злой сыктывкарец» Вконтакте. Автор сообщения отметил, что хищников якобы заметили в садовом товариществе.

– Под Сыктывкаром появились волки. Серых хищников записала камера наблюдения в садовом товариществе «Урожай» под Максаковкой», – передается в сообщении.

Комментаторы отнеслись к заявлению скептически, отметив, что животные повадками и внешностью больше похожи на крупных собак.

– Волки и рыскают по - иному, и хвосты не задирают, – пришли к выводу местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми волк попал в капкан и утонул (подробнее)