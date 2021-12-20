В Коми мужчину и женщину-инвалида посадили за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 42-летний наркоторговец через газету извинился перед горожанами за незаконную деятельность, его и сообщницу приговорили к лишению свободы. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в январе-апреле ухтинец покупал в сети наркотики, получая координаты тайников. Закладки с наркотиками мужчине помогала искать его 39-летняя сообщница, инвалид третьей группы. За это злоумышленник отдавал ей часть наркотиков. Иногда женщина передавала сообщнику деньги для покупки запрещенных веществ. Купленные наркотики ухтинец употреблял сам или продавал.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде мужчина извинился перед ухтинцами, разместив в местной газете соответствующий текст. Мужчину приговорили к 11,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Что же касается сообщницы, то она восемь лет проведет в ИК общего режима.

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