В Коми два месяца назад пропал Алексей Кетов

Фото: ОМВД России по Прилузскому району

В Коми почти два месяца назад пропал житель села Объячево Алексей Кетов. С 9 ноября о мужчине нет никаких вестей, а поиски не дают своих результатов.

Отец мужчины Геннадий Александрович просит неравнодушных жителей помочь с поиском его сына. Сам мужчина проживает в Краснодарском крае и не может приехать в Коми: он инвалид первой группы. Кетов старший говорит, что в полиции разводят руками и не знают, где искать Алексея.

- Очень прошу посодействовать мне. У меня инвалидность первой группы и не могу прилететь на родину, - говорит Геннадий Александрович.

В последний раз Алексея Кетова видели у дома по Дорожному переулку. Мужчина не выходит на связь со дня исчезновения: его телефон выключен.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в ОМВД России по Прилузскому району по тел. 8(2133) 23904, 23925.

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