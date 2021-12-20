Сыктывкарец украл у матери и тещи 344 тысячи рублей: его судили

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В Сыктывкаре 30-летнего местного жителя признали виновным в краже 344 тысяч рублей с банковских счетов своей матери и тещи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, с января по август прошлого года молодой человек похитил с банковского счета своей матери почти 300 тысячи рублей. В прокуратуре отметили, что женщина страдает психическим расстройством. В ноябре того же года сыктывкарец обокрал тещу, являющуюся инвалидом. На этот раз добычей злоумышленника стали 44 тысячи рублей.

Сыктывкарец признал вину и частично возместил ущерб. Он отдал матери 20 тысячи рублей, а теще – 3 тысячи. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание житель столицы Коми будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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