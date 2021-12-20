В Коми четверым детям заплатили за то, что на них напали собаки

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С администрации Усинска взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей, которых покусали беспризорные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратились четверо жителей, чьих детей на улицах покусали бродячие собаки. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и сделали прививки от бешенства. После этого дети испытывают страх при приближении собак.

В прокуратуре отметили, что администрация Усинска не выполнила обязанности по надлежащей организации отлова и содержания бродячих собак. Поэтому ведомство направило в суд четыре исковых заявления. С администрации в пользу детей взыскали компенсацию морального вреда в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

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