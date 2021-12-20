Лидерство по наибольшему суточному приросту инфицированных ковидом удерживают Сыктывкар и Ухта

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В Коми названы лидеры по наибольшему суточному приросту зараженных среди муниципалитетов республики. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за сутки обнаружено еще 216 новых случаев инфицирования, 66 из которых выявлено в Сыктывкаре.
Следом по зараженности идет Ухта. Там коронавирусом заразился еще 41 человек. Тройку рейтинга замыкает Воркута с 16 новыми фактами заболевания.
«Деревянную» медаль разделили между собой Усинск и Сосногорский район. Там количество зараженных увеличилось на 14 человек.
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