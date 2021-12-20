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Общество20 декабря 2021 11:33

Сыктывкарцу, страдающему эпилепсией, ампутировали руки из-за равнодушия горожан

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: скриншот

Фото: скриншот

В Сыктывкаре местный житель лишился кистей рук из-за сильного обморожения. Он упал в приступе эпилепсии, но помощь ему никто не оказал, посчитав его пьяным. За то время, что мужчина был без сознания, а это всего 10-15 минут, конечности сильно замерзли.

По сообщению телеканала «Юрган», сыктывкарцу ампутировали кисти обеих рук. Врачи Эжвинской больницы говорят, что операции можно было избежать, придя на помощь кто-нибудь.

Медики призывают горожан не проявлять равнодушие и не судить человека преждевременно.

- Приступ эпилепсии случается неожиданно, произойти это может в любой момент. То есть, приступ может случиться, даже когда человек снимает перчатку, чтобы достать телефон достать. Тоже самое и с пожилыми людьми: как правило, поскользнувшись, самостоятельно подняться они не могут. А прохожие опять думают, что человек пьян, - говорит заведующий приемным отделением эжвинской больницы Яков Воронцов.

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