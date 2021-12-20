Стало известно, сколько бензина можно купить на зарплату в Коми

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Коми заняла 13 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом сообщает РИА-Рейтинг.

По данным аналитиков, в месяц на чистую зарплату в Коми можно купить 1101 литра АИ-92. Цена бензина этой марки в октябре составила 46,43 рубля за литр. За 10 месяцев она изменилась на 4,4%. В целом по России за это же время АИ-92 подорожал на 6,9%. Инфляция же составила 6,5%. По словам экспертов, такая ситуация связана с ростом цен на нефть и глобальными инфляционными тенденциями. Аналитики пояснили, что во всем мире наблюдается резкое подорожание товаров и услуг.

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