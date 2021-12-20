В аэропорту Сыктывкара экстренно приземлился самолет из-за сердечного приступа у пассажира

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В Сыктывкаре экстренно приземлился самолет, следующий по маршруту Новосибирск - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно.

Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров: у женщины случился сердечный приступ. Сейчас она находится в Эжвинской больнице, за ней наблюдают городские медики.

- В связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров рейс Новосибирск - Санкт-Петербург совершил внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Так как в аэропорту нет технического специалиста для проведения внепланового технического обслуживания воздушного судна, авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, - сообщили в «России».

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