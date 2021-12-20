В Коми пьяный мужчина залез в чужую квартиру и уснул

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Визинге мужчина 1991 года рождения незаконно проник в квартиру и уснул там. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Комсомольская находится пьяный мужчина. Силовики прибыли на место. Женщина, живущая в этом доме, рассказала, что неизвестный молодой человек зашел в подъезд. После этого, по ее словам, он, возможно, сломал дверь одной из квартир и проник вовнутрь. Осмотрев входную дверь, росгвардейцы заметили повреждения, характерные для взлома. Когда прибыл владелец жилья, силовики зашли туда вместе с ним. В одной из комнат спал мужчина, которого хозяин видел впервые. Сотрудники Росгвардии разбудили молодого человека и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

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