В Коми более 100 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

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В Коми почти четыре тысячи человек находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что в отделении реанимации находятся 120 человек с диагностированным у них ковидом. Половине из них необходима вентиляция легких - 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также врачи отмечают, что в тяжелом состоянии находятся непривитые жители республики. Те, кто прошел вакцинацию переносят болезнь в легкой или средней форме.

- Ситуация сейчас немного стабилизировалась - если ранее мы фиксировали порядка 400 случаев заболевания в день, то сейчас этот показатель снизился до 200. Вакцинированных в стационары поступает 1-2%, подавляющее большинство тех, кто оказывается на больничной койке, не привиты, - говорит главный врач Республиканской инфекционной больницы Коми Владимир Катков.

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