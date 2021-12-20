Стало известно состояние пассажирки, из-за которой сел самолет в Сыктывкаре

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Стало известно состояние пассажирки, из-за которой в сыктывкарском аэропорту экстренно приземлился самолет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре экстренно приземлился самолет, следующий по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Отмечалось, что у женщины случился сердечный приступ. Ее отвезли в Эжвинскую больницу. Остальные пассажиры отправились в северную столицу на резервном самолете.

В Минздраве отметили, что женщину 1965 года рождения осмотрели амбулаторно. Как передает «Комиинформ», у нее диагностировали синкопальное состояние, то есть, внезапную кратковременную потерю сознания, связанную со снижением или прекращением кровоснабжения головного мозга (обморок).

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