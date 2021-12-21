В Сыктываре запустят «Новогодний автобус»

Фото: администрация Коми

Администрация Сыктывкара сообщила, что в столице Коми и в Эжвинском районе с 27 по 30 декабря будет курсировать «Новогодний автобус». Транспорт планируют украсить гирляндами и новогодней атрибутикой, а на остановках из него, чтобы порадовать местных жителей, с подарками и песнями будут выходить сказочные герои.

Предполагается, что автобус будет ходить два раза в день – в 10:00 и 16:00. Движение в Сыктывкаре составит примерно полтора часа по следующему графику:

- 27 декабря по маршруту № 19;

- 28 декабря по маршруту № 15;

- 29 декабря по маршруту № 46;

- 30 декабря по маршруту № 3.

В Эжвинском районе автобус будет ездить один раз в день на протяжение двух часов по следующим маршрутам:

- 27 декабря в 16.00 по маршруту: парковая зона на улице Славы; сквер «Мирный» (улица Мира); Слободская площадь (улица Мира); микрорайон Строитель (улица Юности); Гостиный двор (проспект Бумажников).

- 28 декабря в 16.00 по маршруту: Гостиный двор (проспект Бумажников); микрорайон Строитель (улица Юности); Слободская площадь (улица Мира); сквер «Мирный» (улица Мира); парковая зона на улице Славы.

- 29 декабря в 14.00 по маршруту: парковая зона на улице Славы; сквер «Мирный» (улица Мира); Слободская площадь (улица Мира); микрорайон Строитель (улица Юности); Гостиный двор (проспект Бумажников).

– 30 декабря в 14.00 по маршруту: Гостиный двор (проспект Бумажников); микрорайон Строитель (улица Юности); Слободская площадь (улица Мира); сквер «Мирный» (улица Мира); парковая зона на улице Славы.

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