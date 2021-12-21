В Коми намерены продолжить строительство инфекционной больницы

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В Госсовете Коми намерены обсудить строительство Республиканской инфекционной больницы. В настоящий момент Минстрой РФ начал работу над вариантами продолжения возведения учреждения, которое было отложено из-за сильного удорожания материалов, проинформировали в пресс-службе парламента. Уточняется, что в ведомство направлен запрос о возможности корректировки цен.

– Рассмотрение вопроса откладывать не будем, во второй декаде января соберем рабочее совещание, на котором представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона доложат депутатам о всех возможных вариантах продолжения строительства, – сообщил председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

Председатель Контрольно-счетной палаты Игорь Гурьев прокомментировал, что на сегодняшний день из выделенных на возведение учреждения полутора миллиардов рублей освоено чуть менее 300 млн рублей. Вопрос находится на контроле КСП.

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