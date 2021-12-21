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Происшествия21 декабря 2021 5:17

Жителя Коми осудили за угрозу убить врача

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре признали виновным местного жителя в угрозе убийством врачу скорой помощи. Приговор вынес мировой судья Тентюковского судебного участка.

Установлено, что во время госпитализации фигурант уголовного дела, будучи пьяным, угрожал в автомобиле скорой медицинской помощи врачу расправой при помощи ножа.

– При этом у потерпевшей имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, – отметили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда и мировых судей судебных участков города

Свою вину подсудимый не признал, однако ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Пока что приговор в законную силу не вступил.

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