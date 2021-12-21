Пострадавшим от пандемии предпринимателям Коми выделили 136 млн рублей

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Власти Коми выделили 136 млн рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за ограничений в период пандемии COVID-19. По словам главы региона Владимира Уйбы, всего субсидии в размере 16,4 млн рублей к текущему моменту получили 188 бизнесменов.

– Мы предусмотрели 136 млн рублей в бюджете республики на выплаты предпринимателям, которые не вошли в федеральный перечень поддержки отраслей. К примеру, у нас до сих пор закрыты детские развлекательные центры и комнаты. Получить средства максимально просто - в один клик через МФЦ или Минэкономразвития. Поступило уже 702 заявки, – написал Уйба на своей странице Вконтакте.

Руководитель республики отметил, что размер выплаты равен МРОТ с учетом районного коэффициента – 23 908 рублей в расчете на одного сотрудника предприятия.

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