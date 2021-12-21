Глава Коми раскритиковал глав муниципалитетов за плохую подготовку к зиме

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Глава Коми Владимир Уйба раскритиковал власти муниципалитетов за неудовлетворительную подготовку к отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

На прошлой неделе, 16 и 17 декабря, из-за непланового ремонта дома и соцобъекты Сыктывкара остались без тепла и горячей воды. Из-за повреждения магистрального трубопровода пострадали более 160 объектов. По словам главы Коми, такие ситуации говорят о том, что на местах должным образом не подготовились к отопительному сезону.

– Сегодня я наблюдаю, как одни «ответственные», перекладывают всю вину на других «ответственных», – подчеркнул Уйба.

Глава Коми добавил, что его такой подход не устраивает. Отключение тепла в морозы, в результате которого страдают как взрослые, так и дети, руководитель региона назвал халатностью. Он выразил недовольство отношением руководителей ряда муниципалитетов к вопросам, касающимся отопительного сезона. По словам главы республики, каждому главе администрации будет дана соответствующая оценка. Уйба поручил проанализировать причины нарушения графика ремонта ветхих сетей в Сыктывкаре.

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Это было связано с устранением утечек и ремонтом трубопроводов